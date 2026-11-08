हरदोई में त्योहार की खुशियों के बीच पसरा मातम, छात्र ने फांसी लगाकर दी जान

संवादसूत्र, बघौली। त्योहार की खुशियों के बीच ग्राम राजेपुर में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छात्र ने घर के अंदर कमरे में छत के कुंडे से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। शनिवार सुबह परिजनों ने उसका शव फंदे से लटका देखा तो घर में चीख-पुकार मच गई। त्योहार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं।

राजेपुर निवासी सनी अपने बाबा रामविलास, दादी और मां के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता दिल्ली में नौकरी करते हैं, जबकि बड़ा भाई भी दूसरे शहर में काम करता है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक के बाबा रामविलास ने पुलिस को घटना की सूचना दी।