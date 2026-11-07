हरदोई में रामलीला मैदान के सुंदरीकरण का रास्ता साफ, डेढ़ करोड़ से संवरेगा रामलीला मैदान

संवादसूत्र, शाहाबाद। उधरनपुर के रामलीला मैदान का जल्द ही कायाकल्प होगा। नगर पालिका परिषद की ओर से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से मैदान के सुंदरीकरण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले वर्ष तक मैदान की तस्वीर बदली नजर आएगी। पूर्व विधायक आसिफ खां बब्बू ने बताया कि उधरनपुर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्य नाले के निर्माण का प्रस्ताव भी पास कराया गया है।

इसके साथ ही प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। शाहाबाद सीमा से जुड़े 17 गांवों की विद्युत व्यवस्था को शाहाबाद से जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। कुछ तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण इसमें देरी हुई है, लेकिन जल्द ही इसे पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।