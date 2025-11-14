Hardoi News: विद्यालय के गेट से कार सवार युवकों ने छात्रा को उठाया, पुलिस ने तत्परता से खोज निकाला
हरदोई में विद्यालय के गेट से कार सवार युवकों ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार का पीछा किया, जिसके दबाव में अपहरणकर्ता छात्रा को पोखरी तिराहा के पास छोड़कर भाग गए। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के पिता ने आरोपियों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। विद्यालय के गेट से छात्रा को कार सवार चार युवक जबरदस्ती उठा ले गए। छात्रा के पिता की सूचना पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार का पीछा किया। तो कार सवार युवक छात्रा के साथ कार को भी पिहानी मार्ग पर पोखरी तिराहा के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है।
छात्रा के पिता का कहना है कि आरोपित के दबाव में उसकी पुत्री मुस्लिम धर्म को अच्छा और हिंदू धर्म को खराब बताने लगी थी। वह इतना डरी रहती थी कि छत पर भी नहीं जाती। पुलिस ने छात्रा के पिता की तरफ से चारों युवकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी छात्रा कक्षा 10 की पढ़ाई करती है। छात्रा के पिता का आरोप है कि गुरुवार को उसकी पुत्री विद्यालय गई थी। विद्यालय के बाहर बसें खड़ीं थीं। तो उसकी पुत्री ने कुछ पहले ही बस से उतार लिया। उसी समय कार से भट्ठापुरवा निवासी हमजा सिद्दीदी और बादल के साथ ही उनके दोस्त हुसैद और बादल भी मौजूद थे। हमजा ने उसकी पुत्री को इशारा करके बुलाया।
पुत्री ने समझा कि कुछ बताना चाहता होगा। जैसे ही पुत्री कार के पास पहुंची तो उन लोगों ने उसे कार में खींच लिया और कहीं लेकर चले गए। छात्रा के पिता का कहना है कि उन्हें विद्यालय से सूचना मिली कि कार सवार कुछ लोग उनकी पुत्री को जबरदस्ती उठा ले गए हैं। पहले वह विद्यालय गया और फिर कोतवाली आया।
छात्रा के पिता की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने कार का पीछा किया। तो कार सवार युवक छात्रा को कार में ही बैठा छोड़कर कार को पोखरी तिराहा पर छोड़कर भाग गए। सीओ सिटी अंकित मिश्र ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर पर चारों आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई है। कार मालिक हिरासत में है। उसी से कार मांगकर ले गया था। आरोपित युवकों की तलाश हो रही है।
