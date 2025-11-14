Hardoi News: विद्यालय के गेट से कार सवार युवकों ने छात्रा को उठाया, पुलिस ने तत्परता से खोज निकाला

जागरण संवाददाता, हरदोई। विद्यालय के गेट से छात्रा को कार सवार चार युवक जबरदस्ती उठा ले गए। छात्रा के पिता की सूचना पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार का पीछा किया। तो कार सवार युवक छात्रा के साथ कार को भी पिहानी मार्ग पर पोखरी तिराहा के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है।

छात्रा के पिता का कहना है कि आरोपित के दबाव में उसकी पुत्री मुस्लिम धर्म को अच्छा और हिंदू धर्म को खराब बताने लगी थी। वह इतना डरी रहती थी कि छत पर भी नहीं जाती। पुलिस ने छात्रा के पिता की तरफ से चारों युवकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है।

कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी छात्रा कक्षा 10 की पढ़ाई करती है। छात्रा के पिता का आरोप है कि गुरुवार को उसकी पुत्री विद्यालय गई थी। विद्यालय के बाहर बसें खड़ीं थीं। तो उसकी पुत्री ने कुछ पहले ही बस से उतार लिया। उसी समय कार से भट्ठापुरवा निवासी हमजा सिद्दीदी और बादल के साथ ही उनके दोस्त हुसैद और बादल भी मौजूद थे। हमजा ने उसकी पुत्री को इशारा करके बुलाया।