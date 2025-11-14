UP BSA Transfer: यूपी में 5 जिलों के बीएसए बदले, बेसिक शिक्षा विभाग ने नव-प्रोन्नत अधिकारियों का किया तबादला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने नव-प्रोन्नत अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसमें पांच जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) विजय प्रताप सिंह को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) मैनपुरी, पीलीभीत के बीएसए अमित कुमार को डायट कन्नौज, गोरखपुर के बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह को डायट हरदोई में उप प्राचार्य पद की जिम्मेदारी दी गई है।

लखनऊ के बीएसए राम प्रवेश को डायट लखनऊ का उप प्राचार्य बनाया गया है। डायट लखनऊ में उप प्राचार्य शिवेंद्र प्रताप सिंह को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मंडल बनाया गया है। बाराबंकी के बीएसए संतोष कुमार पांडेय को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झांसी मंडल के पद पर नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारियों को अपने नए पद पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।