हरदोई में हुआ सड़क हादसा, अज्ञात वाहनों की चपेट में आने से दो की मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क पर तेज गति से वाहन चलाकर खुद के साथ,दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। सांडी और शहर कोतवाली क्षेत्र में हुए हादसों में भट्ठा मजदूर समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस हादसों की जांच कर रही है। शहर कोतवाली के ग्राम कटहैया मजरा अखनापुर के बलवीर भट्ठा मजदूर थे। गुरुवार की देर शाम भट्ठे से बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे। गांव के सामने-हरदोई-सांडी मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी।

बलवीर हेलमेट नहीं लगाए थे,सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस से मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बलवीर के परिवार में पत्नी माया के अलावा चार बच्चे हैं। दूसरी घटना में शाहाबाद के ग्राम शर्मा हाल्ट के अनूप सिंह गुरुवार की शाम बाइक से सांडी स्थित ससुराल से घर जा रहे थे।