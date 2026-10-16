हरदोई के तीन ब्लॉकों में बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बच्चों ने खेलों में दिखाया अपना जलवा

जागरण संवाददाता, हरदोई। कोई दौड़ में सबसे आगे निकला तो किसी ने कबड्डी और खो-खो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। किसी ने लंबी कूद में दमखम दिखाया तो किसी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। शुक्रवार को बावन, टड़ियावां और भरावन विकास खंडों में आयोजित ब्लाक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का उत्साह देखते ही बना। न्याय पंचायत स्तर पर चयनित खिलाड़ियों ने जीत के लिए खूब पसीना बहाया।

प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करना रहा। विजेताओं को मेडल, शील्ड और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। बावन: अजूबा वाटर पार्क में आयोजित प्रतियोगिता में प्राथमिक बालिका कबड्डी में दौली और जूनियर वर्ग में कोढ़ा न्याय पंचायत विजेता रही। सौ मीटर दौड़ में कल्पना और 200 मीटर में अनंग पाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लोकनृत्य में प्राथमिक विद्यालय बावन विजेता रहा। ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह ने पुरस्कार वितरित किए। संचालन पंकज अवस्थी ने किया।