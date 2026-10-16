कागजों में 'छलकते' रहे, धरातल पर सूखकर 'लापता' हो गए हरदोई के 555 तालाब

आशीष त्रिवेदी, हरदोई। राजस्व विभाग के बही-खातों में जो तालाब सदियों से पानी सहेजे थे, हकीकत की जमीन पर उनका नामोनिशान तक मिट चुका है। जिले की पांचों तहसीलों में प्रशासनिक पैमाइश के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 555 तालाब या तो समतल कर दिए गए या अवैध कब्जों की भेंट चढ़ गए। इस सच के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

दशकों की उपेक्षा और अतिक्रमण का शिकार बने इन तालाबों को अब प्रशासन नया जीवन देगा। इन विलुप्त हो चुके जलस्रोतों को नया जीवन देने के लिए जलस्रोत पुनर्जीवन अभियान के तहत युद्धस्तर पर खुदाई व जीर्णोद्धार कराने के योजना बनायी जा रही है। सीडीओ अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नेहा ब्याडवाल ने जुलाई में एडीएम को पत्र जारी कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज लेकिन मौके पर विलुप्त या मूल अवस्था में न रहने वाले ग्रामीण तालाबों की सूची मांगी थी। इसके बाद जिले की पांचों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों से मौके की पड़ताल कराते हुए 22 सितंबर को विस्तृत आख्या सौंपी गईं, इस आख्या में जिले के 555 तालाबों के मौके पर समतल या विलुप्त होने की पुष्टि हुई है।

प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, तालाबों पर कब्जे और समतलीकरण का सबसे गंभीर मामला सदर तहसील के सुरसा ब्लाक में सामने आया है, जहां अकेले 131 तालाब समतल पाए गए हैं। इसके अलावा बावन में 88, भरावन में 54 और संडीला में 52 तालाब कागजों में तो जिंदा हैं, लेकिन मौके पर जमीन समतल हो चुकी है। यही हाल अन्य ब्लाकों का भी है।कागजों पर तो यह तालाब खूब छलक रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में या तो यह समतल हो चुके हैं या अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए हैं।

पैमाइश के बाद जिले की पांचों तहसीलों में कुल 555 तालाब ऐसे चिन्हित किए गए हैं। स्थिति उजागर होने के बाद सीडीओ ने इनको पुन: जीवित करने की योजना बनायी है। जनपद के समस्त कार्यक्रम अधिकारियों व खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश जारी करते हुए इन सभी चिन्हांकित जलस्रोतों का जीर्णोद्धार कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने का आदेश दिया है।