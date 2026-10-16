हरदोई में बाढ़ के बाद भी खेतों में जलभराव, किसानों को फसलें बर्बाद होने का डर

जागरण संवाददाता, हरदोई। सवायजपुर क्षेत्र में गंगा और रामगंगा नदी में आई बाढ़ ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बाढ़ का पानी का कम होने के बावजूद खेतों में पानी भरा है, जिसके चलते करीब तीन हजार एकड़ भूमि पर खड़ी फसलें प्रभावित हैं। वहीं लंबे समय तक जलभराव रहने पर फसलों के सड़ने और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

बाढ़ का असर किसानों की मेहनत और उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने की आशंका है।

फसल तैयार करने के लिए किसानों ने बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर काफी खर्च किया है। ऐसे में फसल खराब होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों के सामने अब परिवार के खर्चों को पूरा करने के साथ ही अगली फसल की तैयारी करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। नदी किनारे के खेतों में पानी भरे रहने से किसानों को फसल सड़ने की चिंता सती रही है।