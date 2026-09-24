हरदोई में पंक्चर मिस्त्री का सिर कुचला मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, हरदोई। पिहानी मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास स्थित एक खाली प्लाट में बसों के बीच पंक्चर मिस्त्री का सिर कुचला शव पड़ा मिला। हत्या और हादसे में मौत की गुत्थी उलझी है। पुलिस सीसी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

देहात कोतवाली के ग्राम भूलभुलिया के रमाकांत हरदोई पिहानी मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास पंक्चर की दुकान चलाते थे । रोज की तरह बुधवार रात भी दुकान पर ही सो रहे थे। गुरुवार सुबह रमाकांत का शव पेट्रोल पंप के पास स्थित खाली प्लाट में खड़ी बसों के पास राहगीरों ने उनका शव पड़ा देखा।

मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे साफ था कि किसी भारी चीज या वाहन से उसे कुचला गया है। परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को घसीटकर खाली पल में फेंका गया है।