उपद्रवियों से निपटने को तैयार हरदोई पुलिस, परेड ग्राउंड में 150 जवानों ने किया दंगा नियंत्रण अभ्यास

जागरण संवाददाता, हरदोई। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में रविवार को दंगे जैसे हालात बने तो पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभालते नजर आए। उपद्रवियों की भूमिका निभा रहे जवानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने का अभ्यास किया। रबर बुलेट गन और एंटी राइट गन के इस्तेमाल का प्रदर्शन हुआ।

कुछ देर के लिए परेड ग्राउंड का नजारा दंगा प्रभावित क्षेत्र जैसा दिखाई दिया। हालांकि, यह वास्तविक घटना नहीं, बल्कि आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस का पूर्वाभ्यास था। इसमें करीब 150 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर बलवा नियंत्रण की बारीकियां सीखीं।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित बलवा ड्रिल के दौरान जवानों को विधि विरुद्ध भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके बताए गए। रबर बुलेट गन, एंटी राइट गन, टियर गैस गन, हैंड ग्रेनेड, टियर स्मोक सेल और नेट के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। इन उपकरणों का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराया गया।