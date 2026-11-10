हरदोई में बाइक सवार युवकों को कार ने मारी टक्कर, हादसे में युवक की गई जान

जागरण संवाददाता, हरदोई। थाना बघौली अंतर्गत सोमवार को तेज रफ्तार वैगनआर कार ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 22 वर्षीय प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका ममेरा भाई अरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम लोनार, थाना मल्लावां निवासी प्रमोद पुत्र नंदकिशोर अपने ननिहाल ग्राम सैदनाखेड़ा, थाना बघौली अंतर्गत आया हुआ था। सोमवार को वह अपने ममेरे भाई अरुण पुत्र रामबाबू के साथ मोटरसाइकिल से बघौली चौराहे से घर वापस लौट रहा था।

इसी दौरान बघौली-माधौगंज मार्ग पर रघुनाथपुरवा तिराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास माधौवगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार संख्या UP 78 DM 8683 ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरते ही प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अरुण गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर जुटे राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, वहीं अरुण की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका उपचार जारी है।