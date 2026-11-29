जागरण संवाददाता, हरदोई। शादी के पारिवारिक दबाव से आहत एक युवक ने रविवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मेमो के आधार पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, सिकंदरपुर निवासी सुरजीत (26) रविवार सुबह घर से शौच जाने की बात कहकर स्कूटी से निकला था। घर से करीब आठ किलोमीटर दूर शादीपुर गांव के पास बालामांऊ से सीतापुर रेलवे ट्रैक के पिलर संख्या 14/12 व 14/13 के बीच उसका शव पड़ा मिला।