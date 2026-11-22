जागरण संवाददाता, हरदोई। अब ग्रामीण क्षेत्र के होनहारों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आधुनिक अध्ययन सामग्री के लिए शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। गांव में ही उच्च स्तरीय शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने डिजिटल लाइब्रेरी योजना के दूसरे चरण की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत जिले की चयनित 217 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने अधिकारियों से दो दिन के भीतर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी है।

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) श्रेया उपाध्याय ने बावन और भरखनी विकास खंड को छोड़कर जिले के सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को पत्र जारी कर दो दिन के भीतर स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट तलब की है। बताया कि पहले चरण की ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जिले में 217 पंचायतों में ई-लाइब्रेरी को तैयार कर दिया गया है।

अब दूसरे चरण के कार्य को समयबद्ध ढंग से शुरू करने के लिए पूर्व में चयनित 217 ग्राम पंचायतों का पुनः भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रथम और द्वितीय चरण की सूची में किसी भी ग्राम पंचायत का दोहराव न हो।