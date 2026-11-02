किसी ने आंखों से, किसी ने एहसासों से देखी वन्यजीवों की दुनिया; लखनऊ चिड़ियाघर पहुंचे दिव्यांगों ने जताई खुशी

जागरण संवाददाता, हरदोई। किसी की आंखों में रोशनी नहीं तो कोई आवाज नहीं सुन सकता। किसी के लिए चलना मुश्किल है तो कोई अपनी बात शब्दों में नहीं कह पाता। लेकिन खुशियां महसूस करने के लिए न आंखों की जरूरत होती है और न ही शब्दों की। जब ऐसे 150 नन्हे बच्चे लखनऊ के चिड़ियाघर पहुंचे तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी।

किसी ने वन्यजीवों को निहारकर उत्साह जताया तो किसी ने अपने अंदाज में आनंद महसूस किया। बच्चों के चेहरों पर खिली मुस्कान ने बता दिया कि अवसर और अपनापन मिले तो हर बच्चा दुनिया की खूबसूरती को अपने तरीके से महसूस कर सकता है। समेकित शिक्षा के अंतर्गत जिले के 20 विकासखंडों से चिह्नित 150 दिव्यांग बच्चों को नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ का शैक्षिक भ्रमण कराया गया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्र ने जीआइसी परिसर से तीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिड़ियाघर में बच्चों ने वन्यजीवों, संग्रहालय और सांप घर के बारे में जाना। टाय ट्रेन की सैर ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया।