मां की दूरी नहीं सह सकी बेटी, हरदोई में दुपट्टे से फंदा लगाकर दी जान

संवाद सूत्र, बेनीगंज। छह माह से मां के ननिहाल में होने से परेशान बेटी ने फंदा लगाकर जान दे दी। गुरुवार की सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला। स्वजन ने आरोप से इन्कार किया है। बेनीगंज के ग्राम सुनौआ के मोहन का पत्नी से विवाद चल रहा है। छह माह से पत्नी मायके में थी।

घर में उसका बेटा विशाल और बेटी मुस्कान थी। गुरुवार की सुबह मुस्कान ने घर में टीन में लगे बांस में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। भाई ने मुस्कान का शव फंदे से लटका देखा। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आ गए। जानकारी होने पर मृतका की मां ननिहाल से मौके पर आ गए।