जागरण संवाददाता, हरदोई। बिलग्राम क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह करीब 8 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में वाहन सवार चार लोग घायल हो गए, जिनमें वह युवती भी शामिल है जिसका कुछ ही दिनों बाद निकाह होना था। हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।

हादसा गंगा एक्सप्रेसवे पर 324 किलोमीटर के पास हुआ। स्कॉर्पियो सवार लोग गाजियाबाद से बिहार जा रहे थे और निकाह से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। इसी दौरान आगे जा रहे ट्रक में स्कॉर्पियो पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन में सवार लोग चोटिल हो गए।