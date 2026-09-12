VIDEO: हरदोई में साइकिल के पहिए में फंसा कोबरा, बाल-बाल बचा 10वीं का छात्र

जागरण संवाददाता, हरदोई। साइकिल से विद्यालय जा रहे कक्षा 10 के छात्र के उस समय होश उड़ गए, जब उसकी साइकिल के पहिए में जहरीला कोबरा सांप फंसा दिखाई दिया। सांप को देखते ही छात्र ने साइकिल मौके पर छोड़ी और शोर मचाते हुए भाग गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद कोबरा को साइकिल के पहिए से बाहर निकाला।

कनकापुर निवासी अंशुल सरदार पटेल इंटर कॉलेज पाण्डेयपुर में कक्षा 10 का छात्र है। शनिवार की सुबह वह साइकिल से विद्यालय जा रहा था। धौकलपुर गांव की मोड़ के पास अचानक उसकी नजर साइकिल के पहिए पर पड़ी। पहिए में कोबरा सांप फंसा देखकर वह बुरी तरह घबरा गया।