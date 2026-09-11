लखनऊ में मंडी परिषद और वन विभाग की जमीन पर बनेगा फ्लाइओवर, 40 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 10 दिन के अंदर शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दुबग्गा फ्लाइओवर के निर्माण में बाधा बनी मंडी परिषद व वन विभाग की जमीन को लेकर रास्ता साफ हो गया है। करीब बीस हजार वर्ग मीटर जमीन फ्लाइओवर के निर्माण में लगेगी। जमीन का सत्यापन शनिवार से करने की तैयारी है। सत्यापन के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, मंडी परिषद और राजस्व की टीम संयुक्त निरीक्षण करेंगी।

दुबग्गा फ्लाइओवर के निर्माण में मंडी परिषद की 4669 वर्ग मीटर और वन विभाग की 6500 वर्ग मीटर जमीन सेतु निगम ले रहा है। इसके एवज में करीब 40 करोड़ रुपये प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को दिए जाएंगे। वहीं फ्लाइओवर बनने से पांच लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी और जाम लगना कम हो जाएगा।

मंडी परिषद के सचिव सुभाष सिंह के मुताबिक जमीन को लेकर धनराशि की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं सेतु निगम के मुताबिक पिलर संख्या छह से लेकर 22 तक वन विभाग की जमीन पर बनेंगे, पिलर संख्या 22 से लेकर 35 तक मंडी परिषद की जमीन पर बनेंगे। बाकी पिलर आइआइएम रोड पर बनेंगे। करीब 1811.72 मीटर लंबे फ्लाइओवर का निर्माण 44 पिलरों पर किया जाना है।

अंतिम चरण में वन विभाग से पत्राचार दो लेन के फ्लाइओवर के निर्माण में 305.31 करोड़ खर्च होंगे। इस फ्लाइओवर को मेट्रो एलिवेटेड रूट के ऊपर से निकाला जाएगा। दोनों के बीच की दूरी साढ़े पांच मीटर होगी। सेतु निगम ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, मंडी परिषद से सहमति बना ली है और वन विभाग से भी पत्राचार अपने अंतिम चरण में है।