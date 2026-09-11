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आगरा-वाराणसी सहित UP के इन 6 जिलों में 2380 करोड़ से बनेंगी कमर्शियल-रेजिडेंशियल यूनिट, 13 प्रोजेक्ट मंजूर

By Nishant Yadav Edited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Fri, 11 Sep 2026 05:52 PM (IST)

यूपी रेरा ने लखनऊ समेत छह जिलों में 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. यूपी रेरा ने 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

  2. इनमें 2,380.04 करोड़ रुपये का निवेश और 4,724 इकाइयां बनेंगी।

  3. बाराबंकी में सर्वाधिक निवेश, लखनऊ में सबसे अधिक इकाइयां।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपीरेरा ने लखनऊ सहित छह जिलों की 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 2,380.04 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इनके जरिए 4,724 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

परियोजनाओं को मंजूरी यूपी रेरा मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्राधिकरण की 212वीं और 213वीं बैठकों में दी गई। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में अनुमानित निवेश के मामले में बाराबंकी सबसे आगे रहा। जिले में 751.42 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

1392 आवासीय इकाइयों का होगा निर्माण

इन दोनों परियोजनाओं में कुल 591 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह नई बनने वाली इकाइयों की संख्या में लखनऊ सबसे आगे है। जिले में एक आवासीय परियोजना को मंजूरी मिली है। इसमें करीब 385.76 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और परियोजना के तहत 1,392 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

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वाराणसी में तीन आवासीय परियोजनाओं में कुल 750.24 करोड़ के निवेश से 1,189 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। गाजियाबाद में 286.27 करोड़ के निवेश की तीन परियोजनाओं में दो व्यावसायिक व एक आवासीय परियोजना की कुल 864 इकाइयों का निर्माण होगा। गौतमबुद्ध नगर में 186 करोड़ रुपये की लागत वाली एक आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

Lucknow rera

यहां कुल 564 इकाइयों का निर्माण होगा। आगरा में 20.35 करोड़ के निवेश वाली दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 124 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

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यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। परियोजनाओं को समय पर मंजूरी देने के साथ उनकी प्रभावी निगरानी से घर खरीदारों और प्रमोटरों दोनों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो रहा है।