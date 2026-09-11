आगरा-वाराणसी सहित UP के इन 6 जिलों में 2380 करोड़ से बनेंगी कमर्शियल-रेजिडेंशियल यूनिट, 13 प्रोजेक्ट मंजूर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपीरेरा ने लखनऊ सहित छह जिलों की 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 2,380.04 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इनके जरिए 4,724 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

परियोजनाओं को मंजूरी यूपी रेरा मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्राधिकरण की 212वीं और 213वीं बैठकों में दी गई। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में अनुमानित निवेश के मामले में बाराबंकी सबसे आगे रहा। जिले में 751.42 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।