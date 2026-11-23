संवादसूत्र, बेहंदर। शादी की रस्मों के बीच कुएं की पूजा के दौरान एक मासूम बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने आनन-फानन उसे बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।



उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के हरईपुर गांव निवासी योगेश कुमार का पुत्र दीपांशु अपने मौसा सुखदेव के घर अल्दादपुर नेवादा गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया था। रविवार देर शाम शादी की रस्म के तहत कुएं की पूजा की जा रही थी। इसी दौरान अचानक दीपांशु कुएं में गिर गया।

बच्चे के कुएं में गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बच्चे को कुएं से बाहर निकाला। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहंदर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।