वायुसेना की सर्वोच्च कमान संभालेंगे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, हरदोई से लखनऊ तक खुशी की लहर

जागरण संवाददाता, हरदोई। भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च कमान संभालने जा रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का हरदोई से पारिवारिक रिश्ता है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के पिता नरेंद्र देव दीक्षित ‘चमन’ और आशुतोष दीक्षित आपस में चचेरे भाई हैं। इस नाते आशुतोष दीक्षित, अनुपम के चाचा हैं। परिवार की जड़ें सीतापुर के महोली में हैं, लेकिन नरेंद्र देव दीक्षित का बचपन पाली में बीता और उन्होंने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। इसी रिश्ते की डोर से आशुतोष दीक्षित की उपलब्धि की खुशी महोली और लखनऊ से पाली-हरदोई तक पहुंची है।

अनुपम दीक्षित के अनुसार परिवार की पिछली पीढ़ी में डा. सत्यदेव दीक्षित, डॉ. इंद्रदेव दीक्षित, डॉ. केशव देव दीक्षित और डा. प्रकाश चंद दीक्षित चार भाई थे। आशुतोष दीक्षित, डा. प्रकाश चंद दीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र हैं। डॉ. प्रकाश चंद डीएवी डिग्री कालेज लखनऊ के प्राचार्य रहे। उनके तीन पुत्र आशुतोष, अमिताभ और आदित्य दीक्षित हैं। अनुपम के पिता नरेंद्र देव दीक्षित ‘चमन’ का छह माह की उम्र से पाली स्थित ननिहाल में पालन-पोषण हुआ।