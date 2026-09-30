हापुड़ में भीम सिंह हत्याकांड में नया मोड़, दो माह बाद बड़े भाई की हत्या में छोटा भाई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिंभावली (हापुड़)। अकबरपुर बुकलाना गांव में करीब दो माह पहले हुई भीम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे उसके छोटे भाई सुभाष को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। बुधवार को पुलिस ने उसे नवादा फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

सीओ राहुल यादव ने बताया कि अकबरपुर बुकलाना गांव के परविंदर नागर ने 23 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उल्लेख किया गया था कि गांव के नेमपाल शराब के नशे में भीम सिंह के घर पहुंचा और गाली-गलौज के साथ मारपीट की।