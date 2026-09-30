फर्जी डिग्रियों की जांच के लिए हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी पहुंची एटा पुलिस, 5 घंटे तक खंगाले रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, हापुड़। एटा जिले में पिछले सप्ताह पुलिस ने खेतों के बीच में चल रहे मेडिकल कालेज और यूनीवर्सिटी को पकड़ा था। दरअसल पुलिस एक अपहरण के मामले की जांच करते हुए वहां तक पहुंची थी। पुलिस को उक्त मेडिकल कालेज व यूनीवर्सिटी से बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री और मार्कशीट मिली थीं।

यह मार्कशीट और डिग्री हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी की थीं। इस मामले की जांच के लिए मंगलवार दोपहर में एटा पुलिस की स्पेशल टीम हापुड़ मोनाड विश्वविद्यालय में पहुंची। यहां पर टीम ने प्रबंधन, प्रोफेसर व एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से पांच घंटे तक पूछताछ की। टीम ने जांच के दौरान काफी रिकार्ड को कब्जे में लिया है।

किडनैपिंग की जांच से मोनाड यूनिवर्सिटी तक... एटा जिले में फर्जी किडनैपिंग की जांच करते-करते पुलिस ऐसे ठिकाने तक पहुंच गई, जहां खेतों के बीच कथित मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटी चल रही थी। यहां से बरामद डिग्री और मार्कशीट ने मामले की कड़ी हापुड़ के मोनाड विश्वविद्यालय से जोड़ दी है।

एटा जिले के मारहरा क्षेत्र के महमूदपुर नगरिया में सामने आए इस मामले में पुलिस ने कालेज प्रबंधक समेत पांच आरोपितों को पिछले सप्ताह ही पकड़ा है। जांच में सामने आया कि यहां छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता था और उनसे फीस वसूली जाती थी।

पुलिस को तैयार फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां भी मिली हैं। अब इन दस्तावेजों की सत्यता और उन्हें तैयार करने के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। इसी क्रम में पांच सदस्यीय टीम हापुड़ पहुंची। टीम ने यूनीवर्सिटी के पांच सदस्यों से पूछताछ की है।

पहले भी फर्जी डिग्री के आरोपों से घिरा रहा है मोनाड विश्वविद्यालय इस मामले का हापुड़ कनेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोनाड विश्वविद्यालय पहले से ही फर्जी डिग्री और मार्कशीट के मामले में जांच के घेरे में है। वर्ष 2025 में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान विश्वविद्यालय परिसर से बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री, मार्कशीट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए थे। प्रशासन की पुन: जांच में भी एसटीएफ जांच के तथ्यों को सही पाया गया। इनकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।