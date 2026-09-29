प्रेम प्रसंग या रंजिश? हापुड़ में स्कूटी सवार युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

जागरण संवाददाता, हापुड़। आदर्शनगर कॉलोनी के रहने वाले युवक अमन सागर की मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। उसका शव बदनौली जाने वाले मार्ग पर स्थित उसके ही खेत में पड़ा मिला।

सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के निशान मिले हैं। शव के पास ही उसकी स्कूटी खड़ी मिली। रात से युवक के लापता होने के बाद स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। सुबह खेत में शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एएसपी सतीश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद की भी हो रही जांच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद को भी हत्या की एक संभावित वजह मानकर जांच की जा रही है। इसके अलावा युवक की रात में किन लोगों से मुलाकात हुई और वह खेत तक कैसे पहुंचा, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।