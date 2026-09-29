तमंचे के बल पर दुष्कर्म, फिर दलित किशोरी पर बनाया मतांतरण का दबाव; हापुड़ में 2 युवकों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड। सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव के दलित व्यक्ति ने बाबूगढ़ क्षेत्र के मुस्लिम युवकों पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी और धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में सिंभावली और बाबूगढ़ पुलिस जांच कर रही है। फोटो से किशोरी को किया ब्लैकमेल पीड़िता के पिता ने बताया कि वह दूसरे जिले में मजदूरी करता है। उसकी नाबालिग बेटी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। वह भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। गत मटर की फसल में काम कर पर गई थी, खेत पर शोच करने गई बेटी की वहां पर काम करने वाले एक मुस्लिम युवक फोटो खींच ली। उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार, बाद में आरोपी युवक की बहन ने उसकी बेटी से दोस्ती कर ली। फोटो डिलीट कराने के बहाने वह किशोरी को अपने भाई के पास ले गई। तमंचा दिखाकर दुष्कर्म का आरोप आरोप है कि वहां युवक ने तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दोबारा अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपित ने अपने साथी के साथ मिलकर किशोरी को ब्लैकमेल किया और उसका उत्पीड़न किया।