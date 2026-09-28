हापुड़ में टोल से पहले रोडवेज बस में लगी आग, यात्रियों में मची अफरातफरी; ड्राइवर ने पानी डालकर बुझाया

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से पहले सोमवार रात रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चालक की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

बरेली के रहने वाले चालक बिजेंद्र रुहेलखंड डिपो की बस नई दिल्ली से बरेली जा रही थी। जैसे ही बस टोल प्लाजा के समीप पहुंची उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों में अफरातफरी मच गई। चालक ने बस रोक कर पानी डालते हुए आग बुझा दी।