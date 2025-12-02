Language
    SIR in Hapur: यूपी के हापुड़ में धीमा गति से चल रहा एसआईआर, लापरवाही करने वालों पर होगा एक्शन

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एसआईआर फार्म भरने का काम तेज़ी से चल रहा है। चुनाव आयोग ने अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है, पर कुछ बीएलओ लापरवाही कर रहे हैं। एसडीएम श्रीराम यादव ने बूथों का निरीक्षण किया और बीएलओ को तेजी लाने के निर्देश दिए। लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। तहसील में 80% काम पूरा हो चुका है।

    हापुड़ में एसआईआर का काम धीमी गति से चल रहा है। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में तहसील क्षेत्र में एसआईआर के फार्म भरने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। चुनाव आयोग ने भी समय सीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी है, लेकिन कुछ बीएलओ इस कार्य को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं।

    तहसील क्षेत्र में 370 बूथ हैं। इन सभी बूथों पर बीएलओ के साथ एक ऑफिसर की भी तैनाती की गई हैं। कुछ बीलएओ ने बेहतरीन कार्य करते हुए अपने कार्य को पूर्ण कर दिया लेकिन, वहीं कुछ बीलएओ अभी भी 50 से 60 प्रतिशत के बीच में अटके हुए है। इस बीच कुछ बीएलओ फार्म वितरण एवं जमा करने में मनमानी कर रहे हैं।

    हरौड़ा में रहने वाले ऐसे ही एक मतदाता योगेश ठाकुर ने बताया कि वह दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, लेकिन उनके मकान एवं जमीन आज भी गांव में हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम है और पिछले लोकसभा में भी उन्होंने मतदान किया था, लेकिन संबंधित बीएलओ उनके परिजनों को एसआईआर का फार्म नहीं दे रहे हैं।

    वहीं, उनके फार्म पर बाहरी मतदाता लिख दिया गया। इसके लिए उसने अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे भी मतदाता है जो मनमाने तरीके से गांव में रह रहे वोटरों को एसआईआर फार्म नहीं दे रहे हैं।

    इस बीच अधिकारियों की मेहनत लगातार रंग ला रही है। तहसील में एसआईआर का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि इस कार्य के लिए अभी दस दिन का समय शेष है। सोमवार को भी एसडीएम श्रीराम यादव ने कई बूथों का निरीक्षण कर संबंधित बीएलओ को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

    सभी बीएलओ को समयबद्व एवं निष्पक्षता के साथ कार्य पूर्ण करने होंगे। यदि कोई बीएलओ मनमर्जी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। - श्रीराम यादव, एसडीएम