SIR in Hapur: यूपी के हापुड़ में धीमा गति से चल रहा एसआईआर, लापरवाही करने वालों पर होगा एक्शन

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में तहसील क्षेत्र में एसआईआर के फार्म भरने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। चुनाव आयोग ने भी समय सीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी है, लेकिन कुछ बीएलओ इस कार्य को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं।

तहसील क्षेत्र में 370 बूथ हैं। इन सभी बूथों पर बीएलओ के साथ एक ऑफिसर की भी तैनाती की गई हैं। कुछ बीलएओ ने बेहतरीन कार्य करते हुए अपने कार्य को पूर्ण कर दिया लेकिन, वहीं कुछ बीलएओ अभी भी 50 से 60 प्रतिशत के बीच में अटके हुए है। इस बीच कुछ बीएलओ फार्म वितरण एवं जमा करने में मनमानी कर रहे हैं।

हरौड़ा में रहने वाले ऐसे ही एक मतदाता योगेश ठाकुर ने बताया कि वह दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, लेकिन उनके मकान एवं जमीन आज भी गांव में हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम है और पिछले लोकसभा में भी उन्होंने मतदान किया था, लेकिन संबंधित बीएलओ उनके परिजनों को एसआईआर का फार्म नहीं दे रहे हैं।

वहीं, उनके फार्म पर बाहरी मतदाता लिख दिया गया। इसके लिए उसने अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे भी मतदाता है जो मनमाने तरीके से गांव में रह रहे वोटरों को एसआईआर फार्म नहीं दे रहे हैं।