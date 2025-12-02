हापुड़ में 121 बूथों पर आधी फीडिंग भी नहीं, भाजपा संगठन ने बढ़ाई सक्रियता

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में विधानसभा क्षेत्र धौलाना में मतदाता फीडिंग की धीमी प्रगति चुनावी तैयारियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, कुल 422 पोलिंग बूथों में से 121 बूथों पर अभी तक 50 प्रतिशत मतदाताओं की फीडिंग भी पूरी नहीं हो पाई है।

वहीं, इस स्थिति को देखते हुए भाजपा संगठन ने अपनी टीम को सक्रिय करते हुए संबंधित बूथों पर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है, ताकि फीडिंग प्रक्रिया को गति मिल सके। भाजपा एसआईआर के जिला संयोजक सोनू ठाकुर ने बताया कि धौलाना विधानसभा क्षेत्र में 138 पोलिंग बूथ गाजियाबाद जिले में और 284 बूथ हापुड़ जिले के अंतर्गत आते हैं।

फीडिंग की मौजूदा स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि हापुड़ के 74 बूथों और गाजियाबाद के 47 बूथों में मतदाता फीडिंग का काम 50 प्रतिशत से भी कम है। कुछ बूथों पर तो यह आंकड़ा सिर्फ 35 से 40 प्रतिशत ही है, जो बेहद चिंताजनक है।