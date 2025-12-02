Language
    हापुड़ में 121 बूथों पर आधी फीडिंग भी नहीं, भाजपा संगठन ने बढ़ाई सक्रियता

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना विधानसभा क्षेत्र में मतदाता फीडिंग की धीमी प्रगति चुनावी तैयारियों के लिए चिंता का विषय है। 422 में से 121 बूथों पर 50 प्रतिशत से कम फीडिंग हुई है। भाजपा ने फीडिंग प्रक्रिया को गति देने के लिए टीम को सक्रिय कर दिया है, ताकि कोई भी वैध मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

    Hero Image

    121 बूथों पर आधी मतदाता फीडिंग भी नहीं, भाजपा ने बढ़ाई सक्रियता। जागरण

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में विधानसभा क्षेत्र धौलाना में मतदाता फीडिंग की धीमी प्रगति चुनावी तैयारियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, कुल 422 पोलिंग बूथों में से 121 बूथों पर अभी तक 50 प्रतिशत मतदाताओं की फीडिंग भी पूरी नहीं हो पाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, इस स्थिति को देखते हुए भाजपा संगठन ने अपनी टीम को सक्रिय करते हुए संबंधित बूथों पर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है, ताकि फीडिंग प्रक्रिया को गति मिल सके। भाजपा एसआईआर के जिला संयोजक सोनू ठाकुर ने बताया कि धौलाना विधानसभा क्षेत्र में 138 पोलिंग बूथ गाजियाबाद जिले में और 284 बूथ हापुड़ जिले के अंतर्गत आते हैं।

    फीडिंग की मौजूदा स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि हापुड़ के 74 बूथों और गाजियाबाद के 47 बूथों में मतदाता फीडिंग का काम 50 प्रतिशत से भी कम है। कुछ बूथों पर तो यह आंकड़ा सिर्फ 35 से 40 प्रतिशत ही है, जो बेहद चिंताजनक है।

    उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे। इसी उद्देश्य से भाजपा अब बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की मदद के लिए प्रवासी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने जा रही है। ये कार्यकर्ता घर-घर जाकर दस्तावेजों की जांच और मतदाता फीडिंग की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

    भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि यदि फीडिंग समय पर पूरी नहीं हुई तो कई मतदाता मतदान से वंचित रह सकते हैं। इसलिए संगठन ने निर्णय लिया है कि सभी 121 बूथों पर विशेष रूप से लिया गया है।