सिंभावली चीनी मिल कर्मचारियों का गन्ना आवंटन को लेकर धरना प्रदर्शन, किसानों का गन्ना भुगतान बकाया

ध्रुव शर्मा, सिंभावली। शासन-प्रशासन ने सिंभावली के 156 क्रय केंद्रों को दूसरी चीनी मिलों को

आवंटित करने से एक तरफ किसानों को राहत मिली है, तो कर्मचारियों को थोड़ी परेशानी भी दिखाई दे रही है।

बुधवार को सिंभावली शुगर मिल्स लेबर यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने पर्याप्त गन्ना आवंटित कराने की मांग को लेकर मिल परिसर में सांकेतिक धरना दिया।

छह केंद्र आवंटित

यूनियन के अध्यक्ष नारायण सिंह ने बताया कि गन्ना आयुक्त की ओर से मिल को केवल मिल गेट और छह क्रय केंद्र आवंटित किए गए हैं, जो मिल की पेराई क्षमता के हिसाब से बहुत कम हैं।