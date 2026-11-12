'हमारी सरकार बनी तो जेल से हटाएंगे बड़ी पाबंदी', आजम खां से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने ठोका ये दावा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जेलों में बंदियों से मुलाकात के दौरान बीच में लगाई जाने वाली जाली हटवाई जाएगी। यह व्यवस्था बंदियों के साथ उत्पीड़न है और प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है।

गुरुवार को डासना जिला कारागार में बंद सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां से मुलाकात करने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कही।

उन्होंने कहा कि आजम खां उत्तर प्रदेश में 10 बार विधायक, चार बार मंत्री और दो बार सांसद रहे हैं। इसके बावजूद जेल में उनसे जाली लगाकर मुलाकात कराई गई। यह सीधे तौर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

चुनाव में पार्टी के लिए करेंगे प्रचार

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर जेलों में मुलाकात के दौरान जाली लगाने की इस व्यवस्था को खत्म कराया जाएगा। केवल आजम खां ही नहीं, बल्कि जेल में बंद अन्य बंदियों का भी उत्पीड़न हो रहा है। सरकार को इस व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। जेल से बाहर आने के बाद आजम खां विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।

उन्होंने कहा कि आजम खां मजबूती से खड़े हैं और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन है और आगे भी रहेगा। भाजपा के खिलाफ सभी वर्गों में नाराजगी है। उन्होंने आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल भाजपा को सत्ता से हटाना नहीं चाहते हैं।