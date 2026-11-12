लखनऊ से हापुड़ लौटे सेवादार दर्शन सिंह कार की चपेट में, गंभीर रूप से घायल

केशव त्यागी, हापुड़। गुरुद्वारे में प्रभात फेरी की सेवा देने के लिए लखनऊ से हापुड़ लौटे सेवादार को कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौपला पर कार ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

अचानक हुई टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायल को नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परिचित हुए चिंतित...

जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर जनपद के ग्राम पिलखानी निवासी दर्शन सिंह मेरठ तिराहा स्थित गुरुद्वारे में सेवादार हैं। पिछले कुछ दिनों से वह लखनऊ स्थित गुरुद्वारे में गए हुए थे। यहां प्रभात फेरी निकलने को लेकर उन्हें वापस हापुड़ बुलाया गया था।