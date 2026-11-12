शाही पेंडेंट विवाद में करीना कपूर खान के पक्ष में उतरा हिंदू संगठन; कहा- नवाब खानदान की बहू को पुश्तैनी गहने पहनने का पूरा हक

डिजिटल डेस्क, भोपाल। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान द्वारा दीपावली के मौके पर पहने गए नवाब बेगमों के पुश्तैनी पेंडेंट पर शुरू हुए विवाद में अब हिंदू संगठन भी उतर आया है। राजधानी भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने करीना के पक्ष में बयान जारी करते कहा कि उनको (करीना को) किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है।

400 साल पुराने पेंडेंट पर क्यों हुआ विवाद? गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अब्बास हफीज ने बुधवार को करीना को कानूनी नोटिस भेजकर फैशन के रूप में पेंडेंट पहनने पर आपत्ति जताई। हफीज का कहना था कि करीब 400 वर्ष पुराने उस पेंडेंट को शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम द्वारा इबादत के लिए बनवाया गया था।