पितृपक्ष में खास है एक दिन, पंचमी-षष्ठी श्राद्ध का संयोग; जानें तर्पण और पिंडदान का महत्व

जागरण संवाददाता, हापुड़। पितृपक्ष में इस बार एक ही दिन पंचमी और षष्ठी श्राद्ध का संयोग बन रहा है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक आज (बृहस्पतिवार) को पंचमी तिथि दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में गुरुवार को पंचमी एवं षष्ठी दोनों श्राद्ध तिथियां मानी जाएंगी।

श्राद्ध विधि-विधान से करना महत्वपूर्ण ज्योतिर्विद पंडित सुबोध पांडेय ने बताया कि पितृपक्ष में प्रत्येक श्राद्ध तिथि का अपना विशेष धार्मिक महत्व है। जिन परिवारों में दिवंगत परिजन की मृत्यु तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी या षष्ठी रही हो, उनके लिए संबंधित तिथि का श्राद्ध विधि-विधान से करना महत्वपूर्ण माना गया है।