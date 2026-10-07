दिल्ली से मुरादाबाद जा रहा था युवक, हापुड़ में ट्रेन की चपेट में आने से दोनों पैर जख्मी; गाजियाबाद रेफर

केशव त्यागी, हापुड़। थाना पिलखुवा क्षेत्र के छिजारसी रेलवे फाटक के पास बुधवार तड़के रेलवे ट्रैक पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवे एंबुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उच्च उपचार के लिए गाजियाबाद रेफर कर दिया।

दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रहा था युवक

थाना पिलखुवा प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि बुधवार तड़के छिजारसी रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर युवक के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो युवक घायल अवस्था में मिला।