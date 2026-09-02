लखनऊ में 3 साल पुराने हत्या के केस से परेशान था डिलीवरी ब्वॉय, ट्रेन से कटकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में हत्या के मुकदमे में आरोपित युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बुधवार सुबह पुरसेनी रेलवे क्रासिंग के पास रेलवे ट्रैक पर उसका क्षत-विक्षत शव मिला। राहगीरों ने शव पड़ा देखा तो परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और कोहराम मच गया।

मृतक की पहचान गोपालखेड़ा निवासी सचिन कश्यप के रूप में हुई। पिता रामखेलावन ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले पड़ोसी युवक अमन की हत्या हुई थी। इस मामले में सचिन भी आरोपित था और जेल जा चुका था। हत्या के मुकदमे को लेकर वह काफी समय से परेशान चल रहा था। सचिन एक कंपनी में डिलीवरी ब्वाय का काम करता था।