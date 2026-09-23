बिजनौर में मां की डांट से नाराज युवती ने ट्रेन से कटकर दी जान, घर में चल रही थी शादी की बात

जागरण संवाददाता, बिजनौर। मां की डांट से नाराज होकर घर से गई युवती ने नगीना-बिजनौर मार्ग पर रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कटकर जान दे दी। बुधवार दोपहर मुरादाबाद से नजीबाबाद की ओर जा रही पूर्णिया-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस जैसे ही बिजनौर फाटक के पास पहुंची तो वहां खड़ी एक युवती उसके सामने आ गई।

ट्रेन से कटकर युवती की मौत हो गई। जीआरपी चौकी प्रभारी कौशल किशोर ने बताया कि आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन युवती की पहचान नहीं हो सकी। देर शाम मृतका की पहचान आफताब की 20 वर्षीय पुत्री जैनब के रूप में हुई।