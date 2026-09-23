बिजनौर: विकसित भारत 'जी राम जी' योजना के तहत पहली बार श्रमिकों के खाते में जाएंगे 150 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, बिजनौर। महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलकर शुरू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना श्रमिकों की किस्मत भी बदलने जा रही है। योजना के अंतर्गत जिले में 50 लाख मानव दिवस सृजित होंगे।

300 रुपये प्रति मानव दिवस के हिसाब से श्रमिकों के खातों में लगभग 150 करोड़ रुपये जाएंगे। जिले में आज तक इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों के लिए कार्य दिवस और बजट स्वीकृत नहीं किया गया है।

श्रमिकों को गांवों में रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना संचालित थी। इसी वर्ष एक जुलाई को योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है। नरेगा के अंतर्गत पहले एक मानव दिवस के बदले श्रमिक को 242 रुपये दिए जाते थे जिसे अब बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। साथ ही मानव योजना में 100 दिन की गारंटी को भी बढ़ाकर 125 कर दिया गया है।