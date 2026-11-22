जागरण संवाददाता, हापुड़। गढ़ गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले में रविवार को सुप्रसिद्ध लोकगायिका मालिनी अवस्थी की सुरमयी प्रस्तुतियों ने भक्ति और लोकसंस्कृति का अद्भुत रंग बिखेरा।

उन्होंने गंगा मैया की महिमा का गुणगान करते हुए सुंदर भक्ति गीतों के साथ समाज और लोककल्याण से जुड़े पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत किए। उनकी मधुर आवाज और मनमोहक अंदाज ने मेले में मौजूद श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

गंगा मैया के जयकारों से गूंजा मेला

मालिनी अवस्थी ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से गंगा की महिमा, भारतीय लोकपरंपराओं और सामाजिक सरोकारों को सुरों में पिरोया। एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियों पर श्रद्धालुओं ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया।

गंगा की रेती पर सजे मेले में संगीत, संस्कृति और आस्था का ऐसा संगम देखने को मिला कि दर्शक देर तक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। लोकगीतों की मिठास और गंगा मैया के जयकारों से मेला परिसर गुंजायमान हो उठा।