नवरात्र का तीसरा दिन: मां चंद्रघंटा के जयकारों से गूंजे मंदिर परिसर, पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़

संवाद सहयोगी, हापुड़। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। श्रद्धालु सुबह तीन बजे मंदिर पहुंचे और कपाट खुलने का इंतजार करने लगे।

4 बजे कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। घरों से लेकर मंदिरों तक भक्तिमय माहौल रहा।

मस्तक पर घंटे का आकार

पंडित केसी पांडेय ने कहा कि मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। सिंह पर सवार देवी की दस भुजाएं विभिन्न अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है।

पौराणिक मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना से भय और नकारात्मकता दूर होती है। भक्त पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित कर जीवन में शांति, आत्मबल व सकारात्मकता की प्रार्थना करते हैं। पूजन के बाद आरती और मंत्रोच्चार के साथ देवी का गुणगान किया।

उन्होंने बताया कि नवरात्र में प्रत्येक तिथि का अपना धार्मिक महत्व है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की साधना मन को एकाग्र करने, साहस बढ़ाने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। यह पर्व बुराइयों का त्याग कर सत्य, संयम और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश भी देता है।