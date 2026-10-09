गढ़मुक्तेश्वर के पावटी जंगल में दिखा तेंदुए का जोड़ा, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने शुरू की तलाश

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील क्षेत्र के पावटी गांव के जंगल में बृहस्पतिवार की देर शाम तेंदुए का जोड़ा देखा गया था। ग्रामीण द्वारा तेंदुओं का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया था।

डीएफओ गौतम कुमार एवं वन रेंजर करण सिंह ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही वीडियो के आधार पर पावटी गांव के जंगल का शुक्रवार की शाम टीम द्वारा निरीक्षण किया गया।

वन रेंजर करण सिंह ने दी मामले की जानकारी

वन रेंजर करण सिंह ने बताया कि वीडियो की जांच की गई है। इसमें एक मादा तेंदुए के साथ दूसरा तेंदुआ दिखाई दिया है। उन्होंने ग्रामीणों से अकेले जंगल में नहीं जाने के लिए जागरूक किया। वहीं तेंदुए के जोड़े की तलाश में ड्रोन के माध्यम से तलाशी अभियान चलाया गया।