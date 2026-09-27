15 साल का हुआ हापुड़, फिर भी अधूरा है विस्तार का सपना; मेरठ-बुलंदशहर के 116 गांवों का इंतजार

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। मैं हापुड़ बोल रहा हूं... दिल की कुछ सलवटें आपसे खोल रहा हूं। आज मेरा जन्मदिन है। पूरे 15 साल का हो चुका हूं। इस सफर में राजनीति, शिक्षा, पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है।

जन्म के दो साल बाद ही मेरा नाम बदल दिया गया, लेकिन नाम बदलने के बाद भी मैंने अपनी विकास यात्रा जारी रखी। अब बाल्यकाल से निकलकर किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा हूं। ऐसे में दिल में एक पुरानी कसक अब भी है।

मुझको चाहिए विस्तार मेरा जन्म 28 सितंबर 2011 को हुआ था। बचपन में मेरा नाम पंचशीलनगर रखा गया। दो साल बाद नामकरण बदला और मैं हापुड़ बन गया। मेरे भाई गाजियाबाद ने तो अपना हिस्सा मुझे दे दिया, लेकिन मेरठ और बुलंदशहर से मिलने वाला हिस्सा आज भी इंतजार में है।

प्रस्ताव था कि मेरठ के खरखौदा विकासखंड के 27 गांव और बुलंदशहर के 89 गांव मेरे हिस्से में आएंगे। इन गांवों के शामिल होने से मेरा क्षेत्रफल बढ़ेगा और विकास की योजनाओं को भी विस्तार मिलेगा। मगर साल दर साल गुजरते गए और मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ।