हापुड़ में हाईवे पर फर्राटा भरती रफ्तार बन रही काल, 209 मौतों के बाद भी कागजों में सिमटी रोड सेफ्टी

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। सड़क पर मौत का सिलसिला जारी है और जिम्मेदार महकमे कागजी सुरक्षा में उलझे हैं। हाईवे पर तेज रफ्तार, गलत दिशा, खतरनाक ओवरटेक और सड़क किनारे खड़े वाहनों से हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन एनएचएआइ, यूपीडा, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी और पुलिस इन जोखिमों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं।

इस साल अब तक 341 बड़े सड़क हादसों में 209 लोगों की मौत और 853 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें 400 से अधिक घायलों की हालत गंभीर रही। मौतों का आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि से 18.6 प्रतिशत अधिक होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

हादसे दर हादसे के बावजूद यदि जोखिम वाले स्थानों की पहचान, खतरनाक कटों पर नियंत्रण, सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई और रफ्तार पर प्रभावी निगरानी नहीं हो पा रही है तो जिम्मेदारी तय करने का सवाल भी उतना ही बड़ा है। आखिर 209 मौतों के बाद भी विभागों की जिम्मेदारी रोड सेफ्टी की बैठकों से बाहर नहीं निकल पा रही है।

लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर जानलेवा सफर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सफर सुहाना नहीं है। यहां पर सफर जानलेवा हो रहा है। हाईवे पर सड़कों की स्थिति सुधरने के साथ ही हादसों की संख्या बढ़ गई है। दो साल में उनउच पर हापुड़ के सीमाक्षेत्र में ही 67 लोगों की माैत का कारण हाईसपीड आया है।

आइ-रेड के आंकड़ों के अनुसार हाईवे पर हादसों का मुख्य कारण हाईस्पीड है। यहां पर वाहनों की गति 120-130 किमी सामने आ रही है। ऐसे में एकाएक सामने दूसरा वाहन आने पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। जिससे हादसा हो जाता है। स्थिति यह है कि 61 प्रतिशत एक्सीडेंट ओवर-स्पीड के कारण हो रहे हैं।

जिले में पांच साल के सड़क हादसों पर नजर डालें तो इनमें कमी होने की बजाय बढ़ोतरी ही हुई है। पांच साल में सड़कों की हालत में सुधार हुआ है और बाईपास भी बनें हैं। हादसे होने के कारणों का सर्वे करने वाली संस्था आईरेड के अनुसार हादसों का स्थान भी बदला है।