हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस

धर्मपाल आर्या, सिंभावली। थाना क्षेत्र के गांव तिगरी में मंगलवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतका के मायके वालों को भी घटना की सूचना दे दी है।