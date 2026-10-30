करवाचौथ की रात संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, पंखे से लटका मिला शव

संवाद सहयोगी, हापुड़ (सिंभावली)। थाना क्षेत्र के बढ़्ढा गांव में शुक्रवार को 24 वर्षीय विवाहिता अंतिमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव कमरे में लगे पंखे पर लटका मिला है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद शव को फंदे से उतर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के बढडा गांव के नवीन गुर्जर की शादी 20 में सन 2025 को जिला जौनपुर थाना जलालपुर के मेघपुर गांव की अंतिमा का से हुई थी। उसका आठ माह का एक बच्चा है। बृहस्पतिवार को करवा चौथ की पूजा पाठ कर वह कमरे में सोने के लिए चली गई थी, देर रात कमरे में लगे पंखे पर अंतिमा का शव लटका देखा परिवार में चीख पुकार मच गई।

इस संबंध में पति ने पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही सीओ राहुल यादव,थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी और हलका इंचार्ज मनोहरलाल फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने मृतका के मायके वालों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।मां की मौत से मासूम के सिर से मां का साया उठ गया है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।