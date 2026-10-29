हापुड़ रेलवे स्टेशन पर डीआरएम के पहुंचते ही अधिकारियों में हड़कंप, अव्यवस्था मिलने पर लगाई फटकार 

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम को उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब मुरादाबाद मंडल की मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) विनीता श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया।

अमृत भारत योजना के तहत चल रहे जीर्णोद्वार के कार्य की गहनता से जांच की गई। इस दौरान अव्यवस्था मिलने पर कई विभागों के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

सभी कामों का किया गया निरीक्षण

विनीता श्रीवास्तव ने स्टेशन के प्लेटफार्म, कार्यालयों और साफ सफाई का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुले मिले तारों के बंडल, निर्माणाधीन आरपीबी का प्लेट फार्म नंबर एक पर उतार, साफ सफाई आदि में खामी मिलने पर नाराजगी व्यक्त कर अधिकारियों को फटकार लगाई।