संवाद सहयोगी, हापुड़। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, कटवाने और त्रुटियों में सुधार कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में अब तेजी आने लगी है।

रविवार को जिले के सभी 1104 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की मौजूदगी में विशेष अभियान चलाया गया।

बता दें, विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिले में करीब 1.88 लाख मतदाता अनुपस्थित पाए जाने के चलते उनकी प्रविष्टियां सूची से हटाई गई थीं। ऐसे मतदाताओं को अपना नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर दिया जा रहा है।

इसके लिए बीएलओ को बूथों पर बैठकर मतदाताओं की समस्याएं सुनने और फार्म भरवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहर के आर्य कन्या पाठशाला, एसएसवी कालेज, जैन कन्या, ताराचंद और शांति स्वरूप इंटर कॉलेज समेत विभिन्न मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

बूथ पर बीएलओ को निर्देश देतीं जिलाधिकारी कविता मीना। जागरण जिलाधिकारी कविता मीना और सदर एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कविता मीना ने बीएलओ को दिशा निर्देश भी दिए। बूथ केंद्र पर लगा मिला ताला कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी मोदीनगर रोड के गांव गाेयना स्थित कंपोजिट विद्यालय पहुंचे। जहां बूथ पर ताला लगा मिला। बूथ पर बीएलओ भी मौजूद नहीं था। राकेश त्यागी ने सदर उपजिलाधिकारी प्रेमपाल सिंह को फोन किया और इस लापरवाही की शिकायत की।

पहली बार बनी है वोट पिलखुवा के रेलवे रोड स्थित मोहल्ला घास मंडी की रहने वाली इकरा ने बताया कि उसकी पहली बार वोट बनी है। फार्म भरकर दे दिया है। इकरा ने बताया कि मतदाता सूची में मेरा नाम होगा और अपने मन से सरकार को चुनने का मौका मिलेगा।