जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बेखौफ बाइकर्स ने बुधवार रात 10 बजे बर्गर विक्रेता दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। बर्गर का आर्डर देने में देरी होने पर वह आपा खो बैठे। ईंट और चाकू से हुए हमले में लहूलुहान हालत में दुकानदार में सामने पुलिस चौकी में घुसकर जान बचाई।

पुलिस ने दो हमलावरों को दबोच लिया, जबकि उनका एक साथी भाग निकला। घायल दुकानदार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेरठ के परतापुर का रहने वाला अंकित अतरपुरा चौक पर बर्गर व रोल बनाने की दुकान करता था। बुधवार रात को करीब दस बजे तगासराय के रहने वाले तीन युवक दुकान पर पहुंचे और बर्गर देने को कहा।

पहले से खड़े ग्राहकों को बर्गर दिया तो बाइकर्स हुए नाराज अंकित ने वहां पर पहले से खड़े ग्राहकों को पहले बर्गर दे दिया। इस पर बाइक सवार युवकों ने नाराजगी प्रकट करते हुए पहले पिज्जा देने को धमकाया। अंकित ने थोड़ा समय देने का आग्रह किया। इस पर युवक आक्रोशित हो गए और गाली देने लगे।

दुकानदार ने गाली देने का विरोध किया तो युवकों ने उसको दुकान से बाहर खींच लिया। दो युवकों ने उस पर ईंटों से हमला करना आरंभ कर दिया। जबकि तीसरे युवक ने दुकान से चाकू उठाकर हमला कर दिया। अंकित लहूलुहान हालत में बाहर की ओर भाग लिया। हमलावरों ने उसको सड़क पर गिरा लिया। उसके बाद अंकित दौड़कर दुकान के सामने स्थित अतरपुरा पुलिस चौकी में घुस गया। तब हमलावर पीछे हटे। पुलिस ने दो युवकों को दबोचा चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हमलावरों में से दो युवकों को दबोच लिया, जबकि उनका एक साथी भाग निकला। घायल अंकित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों हमलावरों से कोतवाली पुलिस पूछताछ कर रही है।