केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में घरेलू विवाद में दिल्ली रोड स्थित अर्जुन नगर कॉलोनी के एक पति की हैवानियत सामने आई है। आरोप है कि पति ने पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद गर्म प्रेस से उसका चेहरा जला दिया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की कोशिश की।

उधर, महिला की चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने किसी तरह उसे बचाया। पति की लगातार प्रताड़ना से परेशान दो बच्चों की मां ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं, थाने में दर्ज रिपोर्ट में दिल्ली रोड स्थित अर्जुन नगर कॉलोनी की गली नंबर-8 की सौफिया ने बताया कि उसका पति सलमान आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता है। जान से मारने की कोशिश का आरोप आरोप है कि 13 नवंबर की रात करीब 9 बजे वह घर में काम कर रही थी। इसी दौरान पति घर पहुंचा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि पति ने गर्म प्रेस से उसका चेहरा (गाल) जला दिया और जान से मारने की कोशिश की।

बताया कि शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने किसी तरह उसे बचाया। आरोप है कि 15 नवंबर को पति ने एक बार फिर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर उसने 16 नवंबर को कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी।