हापुड़ में स्पेशल समेत कई MEMU ट्रेनें लेट, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ी परेशानी

संवाद सहयोगी, हापुड़। ट्रेनों का देरी से रेलवे स्टेशन पहुंचने के कारण यात्रियों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को भी कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची। इस दौरान हापुड़ रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा।

बनारस से चलकर नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 40 मिनट, पूर्णिया कोर्ट से चलकर आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली स्पेशल ट्रेन पांच घंटे 45 मिनट, प्रयागराज से चलकर सहारनपुर जंक्शन जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस एक घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंची।