गाजियाबाद वाले ध्यान दें! आज से 21 सितंबर तक रेलवे का मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रहेंगी रद; कुछ के बदले रूट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद यार्ड में संपर्क तार बदलने के काम के चलते गाजियाबाद-महरौली अप व डाउन और गाजियाबाद-सीवाईजेड लाइन पर काम करने के लिए रेलवे की ओर से तीन दिन तीन-तीन घंटे का पावर और ट्रैफिक ब्लाक लिया जाएगा।

ऐसे में कुछ ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा। कई ट्रेनों को रास्ते में रोककर चलाया जाएगा। पूर्व में रेलवे ने इस ब्लाक के लिए 14 सितंबर से 19 सितंबर तक अलग-अलग तिथि में प्रभावित होने की बात कही थी लेकिन अब इस प्लान में रेलवे ने बदलाव किया है। अब 16 सितंबर यानी आज बुधवार से लेकर 21 सितंबर तक अलग-अलग तिथि में ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।